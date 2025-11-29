Aliaga dışarıda Isparta önünde

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglerde başlattığı bahis soruşturması öncesi çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet alıp zirve yarışına ortak olan Aliağa FK, sezona verilen 2 haftalık ara sonrası bugün Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak. Isparta Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Her takımdan birçok oyuncunun bahis cezası aldığı grupta 25 puanla ikinci sırada yer alan Aliağa'da 8 oyuncu hak mahrumiyetiyle cezalandırılmıştı. Sarı-siyahlı ekipte Kubilay, Sergen, Muammer ve Mehmet Uysal en alt sınır olan 45 gün, Eray 3 ay, Kadir 6 ay, Hakan 9 ay, İbrahim ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.