Bodrum’da parola zafer

Trendyol 1'inci Lig'de deplasmandaki Ümraniyespor yenilgisiyle zirveden tekrar inen Bodrum FK yarın evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Çorum FK'yı mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Çorum maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını ifade eden teknik direktör Burhan Eşer, "Ümraniye maçında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanıp avantajı sağlamak istiyorduk. İstediğimiz sonuç- la dönemedik, çok dersler çıkarmamız gereken bir maç oldu. Attığımız gol bence gol, Musah'a verilen sarı kart bence sarı kart değil. Talihsiz bir maçtı. Özellikle deplasman oyunuyla ilgili sıkıntımız var, onu da en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

TFF'YE HAKEM ŞİKAYETİ

Takıma moral ziyareti sırasında Ümraniye maçında verilen hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Hakemlerle ilgili çok açıklama yapmak istemiyoruz. Herkesin gözü önünde verilmeyen golümüz var. Maçın başında 2 sarı kartla oyuncumuz kırmızı kart görüp çıkartıldı ama ilk pozisyon kesinlikle sarı kart değildi. Bunlarla ilgili gerekli yazıları TFF'ye yazdık" dedi.