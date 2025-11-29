Fenerbahçe'de Duran mı? Nesyri mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin planlarını yapmaya başlarken, ileri uçta forma vereceği isim ise belirsiz. Ferencvaros mücadelesine ilk 11'de başlayan En-Nesyri, sahada varlık gösteremedi ve 60. dakikada kenara alındı.
Faslı futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıktı. Sahada toplam 387 dakika kalırken gol veya asist katkısı sunamadı. Süper Lig'deki 13 mücadelede ise 7 golü bulunuyor. Büyük ümitlerle Al-Nassr'dan kiralanan John Duran'da ise uzun süre sakatlık problemi yaşandı. Kolombiyalı forvet hala yüzde 100'üne ulaşabilmiş değil.
JHON DURAN BİR ADIM ÖNDE
Ancak fiziksel olarak kendisini toparlıyor. Fenerbahçe'nin pazartesi günü ligde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edeceği maça Tedesco'nun En-Nesyri'yle çıkacağı düşünülüyor.
Ancak başarılı çalıştırıcının şu anda Duran'a daha sıcak baktığı iddia edildi. Duran'ın oynama ihtimalinin yüzde 51 olduğu ifade edilirken Alman teknik adamın maç sabahına kadar iki yıldızı mercek altını alacağı ve son kararını vereceği ifade ediliyor.