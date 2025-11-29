Fırtına’nın konuğu Konya

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor, 14. haftada evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip ligde 49. kez rakip olacak. Bugüne kadarki 48 maçta bordo-mavililer 24, yeşil-beyazlılar 12 kez galip gelirken 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü. Trabzon'da oynanan maçlarda da bordomavililerin üstünlüğü bulunuyor. 24 maçta Karadeniz ekibi 16 galibiyet alırken Konyaspor ise 6 galibiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SAHASINDA ÜSTÜN

Trabzonspor attığı 49 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Trabzonspor, sahasında rakibini ağırladığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilgi almadı. Karadeniz ekibi sahasında rakibine en son 19 Temmuz 2020'de 4-3 kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Trabzon'da oynanan 5 maçta bordo-mavililer rakibine 3 puan vermedi.