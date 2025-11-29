Trendyol 1. Lig'de son olarak aldığı Adana Demirspor galibiyetiyle yeniden umutlanan Manisa FK'da herkes golcü. Zor günler geçiren siyah-beyazlı ekip, 14 haftalık periyotta topladığı 13 puanla istediği seviyeden uzak kalsa da, oyuncuların skora yaptığı katkı takıma moral aşılıyor. Savunmada Yusuf 3 gol kaydederken, orta sahada Kadir Kaan 1 gol, Yunus Emre 3 gol ve Burak 3 golle takıma destek verdi. Orta saha oyuncularından Toure 1 gol, Benrahou ise 2 gol atarak skorer yanlarını gösterdi. Hücum hattında ise Diony 7 golle takımın en skorer ismi olurken, Osman 1 gol, Muhammed ise 2 golle katkı verdi.