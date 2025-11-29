Siyah-beyazlılarda 4 kişi kesin gidiyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken kadroda yaprak dökümü başlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, dört futbolcu için ayrılık raporu verdi. Yalçın'ın ayrılık listesinde Jonas Svensson, Milot Rashica, Rafa Silva ve Felix Uduokhai bulunuyor. Bu dört oyuncunun sezon içindeki performanslarının beklentilerin altında kalması, kararın alınmasında etkili oldu. Beşiktaş yönetimi, Jonas Svensson için teklif gelmemesi halinde sözleşmeyi karşılıklı feshetmeyi planlıyor. Rashica ile Uduokhai ise cazip bir teklif geldiği anda satılacak. Krize sebep olan ve tamamen gözden düşen Rafa Silva'ya da teklif gelmesi bekleniyor.