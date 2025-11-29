Tedesco iddialı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında sahasında namağlup Macar ekibi Ferencvaros ile berabere kalan Fenerbahçe, gözünü artık 1 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdi. Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla, zirvedeki ezeli rakibinin sadece bir puan gerisinde olan Kanarya, saha avantajıyla kazanıp liderliği eline geçirmek istiyor. Ferencvaros mücadelesi sonrası Galatasaray derbisi ile ilgili ilk kez konuşan Tedesco, "Çok önemli bir maç. Hem bizler, hem ailelerimiz, hem taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibe göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve taze bir şekilde çıkacağız. 1 saat sonra sadece Galatasaray maçını düşüneceğim. Bu maçın önemini biliyorum. Derbilerde bahaneye yer yoktur. İştahlı, hazır ve taze olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZİ YENMEK KOLAY DEĞİL"

Takımın Macar ekibi karşısındaki performansından mutlu olduğunu belirten Tedesco, "Eksikler takımı etkiliyor ama bunu çok iyi telafi ettik. Ben bahaneleri konuşmam. Bazı şeyler bariz olduğunda her şey ortadadır, bir şey söylemeye gerek yoktur. Kadromuzdaki oyuncuların hepsine güveniyoruz, aynı şekilde tüm oyuncular aynı. Ben ve ekibim, elimizdeki oyunculardan en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. İyi reaksiyon verdik. Edson stopere, Semedo 6'ya geçti. Aynı şekilde devam ettiler. Takım için güzel bir enerji var. Zaman zaman acı da çekeceğiz. Bize karşı oynamak, bizi yenmek kolay değil. Hala daha iyi yapabileceğimiz şeyler var." ifadelerini kullandı.