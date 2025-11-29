  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Uşakspor’u Selçuk sırtlıyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Uşakspor'da 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Selçuk Alibaz fırtınası esmeye devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon ortaya koyduğu performansla hem takımının hücum gücünü artırıyor hem de taraftarın sevgisini kazanıyor. Takımıyla çıktığı 9 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran ve 1 de asist yapan Alibaz, istikrarlı görüntüsüyle Uşakspor'un skor yükünü çeken isimlerin başında geliyor. 33 yaşındaki futbolcu, kritik anlarda sahneye çıkarak maçların gidişatını değiştiren isim oldu.

