Yiğit Efe’ye alkış: “40 yıllık stoper”

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe, aldığı beraberlikle 8 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de mücadele eden 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahaleleriyle

göz doldurdu. İkinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç futbolcu büyük bir talihsizlik yaşadı. Sosyal medyadan genç futbolcu için yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Yiğit Efe Demir'in performansına övgülerde bulunarak "40 yıllık stoper gibi oynuyor", "Bu nasıl soğukkanlılık. Maşallah", "Bu çocuk çok iyi yerlere gelecek" yorumlarında bulundu.