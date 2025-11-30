2. Lig’de kritik maçlar

Nesine 2'nci Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Beyaz Grup'ta hafta içi evinde Adana 01'i 2-1 yenerek ilk kez galibiyet sevinci yaşayan düşme hattındaki Bucaspor 1928, deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Tolga Doğantez galibiyet serisini sürdürmek adına ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti. Aynı grupta Kastamonu'ya 7-1 yenilerek son sıraya gerileyen Altınordu evinde Play-Off hattındaki Muğlaspor'la karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve Selahaddin Dinçel'le yollarını ayırıp deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtanalar'ı göreve getiren Fethiyespor deplasmanda zirve yarışındaki Bursaspor'la oynayacak. Aynı grupta Menemen FK evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Düşme hattına gerileyen Somaspor, Kırklarelispor'a konuk olacak. Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Ege ekibi zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Tüm karşılaşmalar 15.00'te başlayacak.