Bodrum Çorum önünde

Trendyol 1. Lig'de geçen hafta Ümraniyespor'a 1-0 kaybederek 3.sıraya gerileyen Bodrum FK bugün Çorum FK'yı konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği maç 16.00'da başlayacak. Bodrum'da geçen hafta kırmızı kart gören Musah Mohammed, ameliyat olan Celal, bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Ali Aytemur ve Berşan, Çorum FK'ya karşı forma giyemeyecek.

'POTAYA GİRMEK İSTİYORUZ'

Şu ana kadar oynadığı 14 müsabakada 27 puan toplayan Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, üst üste deplasmanlarda puanlar kaybettiklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmek ve Süper Lig potasına girmek istiyoruz. 25 puana sahip Çorum FK da bizim gibi üst sıralarda yer alıyor. Bu maçı mutlak kazanıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi. Bu sezon deplasmanda istediği performansı ortaya koyamayan Bodrum, sahasında topladığı puanlarla üst sıralarda konumlanıyor. Evinde 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 19 puan toplayan yeşilbeyazlılar, Çorum engelini de geçerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.