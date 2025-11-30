Göztepe direnemedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Göztepe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Vakıfbank'a 3-0 kaybetti. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan ve toplam 1 saat 32 dakika süren karşılaşmanın setlerini ev sahibi 25-22, 25-22 ve 25-14 sonuçlarla kazanarak 8'de 8 yaptı ve puanını 24'e çıkardı. İlk 2 set başa baş geçse de İzmir ekibi son sette varlık gösteremedi ve salondan boynu bükük ayrıldı.

HOLLOCK YETMEDİ

Göz-Göz 20 yıl aranın ardından döndüğü Sultanlar Ligi'ndeki 8. maçında 7. yenilgisini alarak kötü gidişitını durduramadı. Sarıkırmızılılarda Kara Bajema Hollock 14 sayıyla takımının en skoreri oldu. Amelie Marie Rotar da 11 sayı kaydetmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi. Lider Vakıfbank'ta ise Tijana Boskovic 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Zehra Güneş ve Katarina Dangubic 8, Berka Buse Özden ise 7 sayı ile galibiyette etkili isimler oldu. Vakıfbank bu skorla 8. maçında 8. galibiyetini alarak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti. Mağlubiyet serisini durduramayan İzmir ekibi, gelecek hafta evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.