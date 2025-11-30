Trabzon’dan müthiş dönüş

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Konyaspor'u mağlup ederek ikide iki yaptı: 3-1. 17'de Muleka'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içinde yerden sert vuruşunda, Okay Yokuşlu'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 40'ta ceza sahası içi sağ tarafında kaleci Bahadır Güngördü'nun müdehalesiyle Muçi yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Akursu penaltı noktasını gösterdi. 43'te penaltıda topun başına geçen Onuachu, topu ağlara gönderdi: 1-1. Mustafa'nın çıkardığı topu kontrol eden Onuachu topu ağlara yolladı: 2-1. 56'da Muçi korner direğinin yakınında kazanılan serbest vuruşta topu direkt ağlara yolladı: 3-1. 85'te Guilherme'nin ortasında Melih'in kafa vuruşu direkte patladı. 88'de Andzouana son çizgiye inip içeri çevirdi, İsmail topu kafayla ağlara yolladı. Ancak hakem topun dışarından çevrildiğini işaret ederek golü vermedi. 90+5'te Kaan'ın ortasında Andzouana'nın vuruşu üst direkten döndü. Maç 3-1 sona erdi.