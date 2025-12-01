A Milli Erkek Basketbol Takımı tam gaz

FARKI DAHA DA AÇTILAR Tempolu geçen ikinci çeyrekte İsviçre'ye 8 sayı şansı tanıyan ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti.

Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, pota altını etkili kullandı. Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği bu çeyreği 65-42 önde bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.