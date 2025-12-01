Aras evinde kayıp

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin İzmirli ekiplerinden Aras Kargo, 8. haftada evinde konuk ettiği Galatasaray'a mağlup oldu: 1-3. Karşılaşmaya iyi başlayan Aras, ilk setin başında 4 farklı üstünlüğü yakaladı. Setin sonunda konuk ekip farkı kapatsa da Aras 25-23'lük skor ile 1-0 öne geçti. İkinci sete de ev sahibi iyi başlayan taraf oldu ancak moladan sonra seri yakalayan G.Saray öne geçip üstünlüğünü koruyarak 21-25 ile setlerde durumu eşitledi. Üçüncü sette Aras rakibin hücumlarını karşılamakta zorlandı. İzmir temsilcisi 6 olan farkı 1'e indirse de dengeyi sağlayamadı ve 19-25'lik skorla setlerde durum 1-2 oldu. Dördüncü sette G.Saray farkı çok çabuk açtı ve bu set 13-25, maç da 1-3 sona erdi.