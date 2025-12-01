Derbi ateşi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe ve G.Saray bugün kozlarını paylaşacak, saat 20.00'den itibaren gözler Chobani Stadı'nda olacak. Kanarya liderlik koltuğunu kapmak, Aslan ise rakibi ile puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

ASLAN 1 KEZ YENİLDİ

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip ise 32 puan topladı. G.Saray, 2017-2018 sezonuyla başlayan süreçte Ülker Stadı'nda 8'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maça çıktı. "Cimbom", ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olduğu bu 8 maçlık periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece 1 kez yenildi. Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki tek maçı da galibiyetle tamamladı.

TEDESCO F.BAHÇE İLE İLK KEZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, teknik adamlık kariyerinde 2 kez karşılaştığı Galatasaray ile bu kez sarı-lacivertlilerin başında derbi heyecanı yaşayacak. İtalyan teknik adam, Schalke 04'ü çalıştırırken UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda İstanbul'da golsüz berabere kalırken, evinde 2-0 kazandı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

EZELİ REKABETTE 404. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek. 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.