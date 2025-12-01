Menemen’in tadı yok

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta bahis skandalı nedeniyle verilen iki haftalık aranın ardından Menemen FK, sahasında Ankara Demirspor'a tek golle mağlup oldu: 0-1. Liglere ara verilmeden önceki son maçında Mardinspor'a da yenilen sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti iki maça çıkmış oldu. Müsabakaya konuk ekip daha etkili başladı. Menemen FK'nın organize olmakta zorlandığı maçın 27. dakikasında Ankara temsilcisi, Hasan Ege Akdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonlandı. İkinci yarıda Menemen FK daha atak bir görüntü çizdi. Ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Teknik direktör Bilal Kısa elindeki tüm kozları sahaya sürse de değişen bir şey olmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ankara Demirspor maçı 1-0 kazandı. Menemen FK, gelecek hafta Ege derbisinde Somaspor'a konuk olacak.