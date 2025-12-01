  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Tekke ile Trabzon evinde yıkılmadı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon mağlup olmazken 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanı hanesine yazdırdı. Sahasında 14 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 4 gol gördü. Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 13 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ile 5 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 204 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

