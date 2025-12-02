Buca’nın gururu Elif

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elif Ceren Şanlı (19), aynı zamanda turnuvada 'En İyi Kadın Dövüşçü- Best Fighter' ödülüne de layık görüldü. Şampiyonluğunu iki ay önce hayatını kaybeden babasına hediye eden Şanlı, "Babama bir söz vermiştim. Bu sözümü de tuttum. Bu yüzden gurur duyuyorum" dedi. İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan milli sporcu Elif Ceren Şanlı, 9 yaşında ailesinin desteği ile kick boksa başladı. 10 senedir ülkesini temsil etmek ve ailesini gururlandırmak için gece-gündüz çalıştığını belirten Şanlı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek 'Kick Boks K1' branşında 56 kilogramda dünya şampiyonu oldu. Şanlı, elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra turnuvada 'En İyi Kadın Dövüşçü- Best Fighter' ödülüne de layık görüldü. Elif Ceren'in bu büyük başarısı Buca'da da coşkuyla kutlandı.