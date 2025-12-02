Devlere tam not

Dünya Kupası Avrupa 1. Eleme Turu'nda C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ikide iki yaparak iyi bir başlangıç yaptı. Yazın oynanan Avrupa Şampiyonası'nda 2. olan 12 Dev Adam, eksik olmasına rağmen rakiplerini mağlup ederek avantajı cebine koydu. İlk maçında Bosna- Hersek'i 93-71 mağlup eden ay-yıldızlılar, ikinci maçında önceki gün İsviçre'yi deplasmanda 80-65 yendi. İlk üç takımın bir üst tura yükseleceği grubunda şuan kendisi gibi namağlup olan Sırbistan'ın averajla önünde birinci sırada yer alan milliler, bu avantajını koruyarak sonraki turda eşleşme avantajını kullanmak istiyor. Gruplardaki üçüncü dördüncü maçlar Şubat ayının sonu ve mart ayının başında oynanacak. 12 Dev Adam, 27 Şubat'ta takipçisi Sırbistan ile oynarken, 2 Mart'ta ise aynı rakibini konuk edecek.