Ege filede kayıp

Sultanlar Ligi'nin 8. haftası geride kalırken, Ege'yi temsil eden üç takım da haftayı mağlup kapattı. Yıllar sonra geri döndüğü Sultanlar Ligi'ne Nilüfer Belediye yenilgisiyle başlayan Göztepe, sonraki hafta derbide Aydın BŞB'yi yenerek umutlanmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı yedi maçta sırasıyla Aras Spor, Kuzeyboru, THY, İlbank, Zerenspor ve Vakıfbank'a mağlup olarak düşme hattına kadar geriledi. Göztepe, gelecek hafta Beşiktaş karşısında çıkış arayacak.

ARAS SPOR TEKLEDİ

Sultanlar Ligi'nde 2. sezonunu geçiren ve lige iyi başlayan Aras Spor ise son haftalarda çöküşe geçti. Fenerbahçe ve Nilüfer Belediye yenilgilerinin ardından Göztepe ve THY'yi yenip Zerenspor'a yenilen kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ı yendikten sonra duraklama dönemine girdi. Geçen hafta Eczacıbaşı'na yenilen İzmir ekibi, geçtiğimiz günde Galatasaray'a mağlup oldu. Aras rakiplerinin de puan kaybetmesi sebebiyle ilk sekiz içerisindeki yerini korudu. Aras Spor, gelecek hafta Ege derbisinde Aydın BŞB'ye konuk olacak.

AYDIN BŞB'DEN KÖTÜ SERİ

Sultanlar Ligi'nin gediklisi Aydın Büyükşehir Belediyespor ise sezona oldukça kötü başladı. Galatasaray ve Göztepe'ye yenildikten sonra Kuzeyboru'yu mağlup eden Aydın ekibi, ardından İlkbank ile Vakıfbank'a da teslim oldu. Ardından Bahçelievler galibiyetliyle silkelenen ve düşme hattından çıkan mavi-beyazlılar, son iki maçında Fenerbahçe ve Nilüfer Belediye'ye yenildi. Rakipleri de puan kaybedince yerinde sayan Aydın'ın Sultanları gelecek hafta derbide konuk edeceği Aras Spor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.