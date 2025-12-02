Önce Aslan sonra Fener

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. 23'te İlkay'ın ortasında arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 27'de kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1. 41'de Semedo'nun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

SAHNEYE JHON DURAN ÇIKTI

44'te korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

45+4'te Kerem'in ortasında seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı. 49'da Sane'nin pasında topla buluşan Osimhen'in şutunda Ederson geçit vermedi. 60'ta Sanchez'in son çizgiden çevirdiği topa Sane vurdu, Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti. 90+5'te tüm hatlarıyla yüklenen sarı-lacivertliler, soldan Levent'in ortasında Duran'ın kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

TRİBÜNLERDE GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisine özel koreografi hazırladı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar seremonide de hazırlanan koreografi ve pankartları açtılar. Kuzey tribününde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz' pankartı açılırken, Maraton Tribünü'nde iki tarafında 'Dök bizi sokaklara' yazısı ve ortasında taraftarların silueti yer aldı. Spor Toto (Okul Açık) Tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in Çubuklu formayı tuttuğu görselde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı bulundu. En altta ise 'Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara' pankartı açıldı. Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı. G.Saray taraftarları da kendilerine ayrılan 2 bin 500'e yakın yerin tamamını doldururken, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde ısınmada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. İrfan Can Eğribayat taraftara 3'lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen'in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. Futbolcuların sakinleştirilmesinden sonra polis Karşılaşma öncesi gerginlik yaşandı orta saha çizgisinde bir süre bekledi. Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERDİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamasında, "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi" derken, "Canımızı, ayağımızı, vüfazla cudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız" ifadelerini kullandı. F.Bahçe'de Tedesco ise "İyi başladık ama bireysel Galatasaoyundan, Sane'nin katkısıyla 1-0 geriye düştük. Onlar da maçı kontrol edemedi. Tempo, mentalite, iştah belirleyici oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

KAZIMCAN'A YABANCI MADDE

Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, önce tribünden atılan yabancı madde sonrası yüzünden yaralandı, ardından sakatlanarak oyuna devam edemedi. 27. dakikada gelen gol sonrası gözünün hemen altından yaralanan Kazımcan'a, sağlık ekibi tarafından bandaj uygulandı. Sarı-kırmızılılarda bir pozisyonda Torreira ile yaşadığı çarpışmanın ardından oyuna devam edemeyen Kazımcan, yerini Yunus Akgün'e bıraktı.