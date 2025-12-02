Süper Lig’de şampiyonluk oranlarının son hali paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, oynanan maçlarla sona erdi. Müsabakaların ardından 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları da açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI SABİT KALDI

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ın oranında değişim olmadı.

İstanbul ekibini 2-0 yenen Beşiktaş'ın oranı 80.00'de sabit kaldı.

TRABZONSPOR'UN ORANI DA AYNI

Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 3-1 bordo-mavili takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.Bu sonucun ardından

Trabzonspor'un oranı da sabit kaldı ve 13.00 olarak açıklandı.

ZİRVEDE DE ORANLAR SABİT

Galatasaray ile berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'nin oranı 2.25 olarak kaldı.

FAVORİ GALATASARAY

Ezeli rakibine deplasmanda yenilmeyen Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu için favori konumda bulunuyor.Süper Lig'de 33 puanı bulunan Cimbom'un oranı ise 1.65 olarak gösterildi.