Aslan’dan Yasin Kol hamlesi

G.Saray Kulübü derbideki hakem kararları nedeniyle dün harekete geçti. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah KavukcuTrabzonlu hakem Yasin Kol'un derbi yönetimi için dün Riva'da TFF'de görüşme yaptı. Görüşmede G.Saray'ın, Yasin Kol'un yönetimi üzerindeki itirazlarını detaylı şekilde ilettiği "Açık açık bize operasyon çekildi" dediği Kol'un bir daha G.Saray maçına atanmaması ve hakemliğinin sona erdirilmesinin istendiği öğrenildi. İngilizce bilmediği için maç yönetiminde yetersiz görülen, FIFA kokartı olmayan Kol derbideki kararları kadar derbi öncesinde de çok tartışılmıştı.

EN ÇOK DERBİ YÖNETEN HAKEM

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan 15 derbide en fazla maç yöneten hakem 4 kezle Yasin Kol oldu. Kol'u, 3 derbide düdük çalan Arda Kardeşler izledi. Kol; bu sezon Galatasaray - Beşiktaş (1-1) ve Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) karşılaşmalarında görev aldı. 37 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ile Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarında sahadaydı. 2025-2026 sezonunun bir diğer derbi mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe (2-3) maçında ise düdük Ali Yılmaz'ın elindeydi.