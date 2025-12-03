Karşıyaka son 25 yılın en iyisi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, bu sezon ortaya koyduğu performansla son 25 yılın en başarılı dönemine imza atıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak hanesine 27 puan yazdırmayı başardı. Tarihi bir sezon yaşayan Kaf-Kaf, uzun yıllardır ilk kez şampiyonluk yarışına bu denli güçlü bir giriş yaparken, geçmiş sezonlarda bu seviyeye yaklaşan bir performansı sergileyememişti. Karşıyaka, 2002-2003 sezonundan bu yana ilk 11 haftalar baz alındığında en iyi başlangıcını yaparak dikkatleri üzerine çekti.

GEÇEN SENEYİ ÇOKTAN GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon aynı periyotta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu kez namağlup ilerleyerek çıtayı daha da yukarı taşımayı başardı. Teknik direktör Burhanettin Basatemur yönetiminde adeta küllerinden doğan Karşıyaka, 25 yılın en iddialı performansına imza atarak şampiyonluk yolunda güçlü bir mesaj verdi. Namağlup unvanını koruyan Kaf-Kaf, şu anda 4. Grup'ta yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Savunma hattında da oldukça başarılı bir grafik çizen yeşil-kırmızılılar, kalesinde yalnızca 5 gol görerek grubun en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Savunmada istikrarlı bir görüntü çizen Karşıyaka, taraftarlarını yıllar sonra yeniden şampiyonluk hayaline ortak ediyor.

KSK'NİN REKOR SEZONU

3. Lig 4. Grup'ta yenilgisiz şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka bu sezon profesyonel liglerde mağlubiyet almayan 3 takımdan biri konumunda. Türkiye'deki 139 profesyonel takım arasında Karşıyaka, dün derbide Galatasaray önünde evinde mağlubiyetten 90+5'inci dakikada attığı golle kurtulan Fenerbahçe ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlikspor bu sezon yenilgi almadı.