  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor SON DAKİKA... Futbolda bahis soruşturmasında 2.dalga: Bazı futbolcu ve kulüp yöneticilerine gözaltı

SON DAKİKA... Futbolda bahis soruşturmasında 2.dalga: Bazı futbolcu ve kulüp yöneticilerine gözaltı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

SON DAKİKA... Futbolda bahis soruşturmasında 2.dalga: Bazı futbolcu ve kulüp yöneticilerine gözaltı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

"TANINMIŞ İSİMLER YER ALACAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbol bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA