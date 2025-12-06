Bahis soruşturması Nazilli'den patladı: 46 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında dün sabah çarpıcı gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında ikinci operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 46 şüpheli hakkında dün sabah gözaltı kararı alınırken, kulüp yöneticileri, futbolcular ve hakemleri de kapsayan soruşturma futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Daha önce PFDK'dan 9 ay men cezası alan Galatasaray'dan Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 27 futbolcu kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Bu oyuncular arasında Ege ekiplerinden de isimlerin olması dikkatleri çekti.
ÜNLÜ İSİMLERE ŞOK
Daha önce Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan men cezası alan Göztepeli futbolcular Uğur Kaan Yıldız ile İzzet Furkan Malak, Manisa FK'dan da Kadir Kaan Yurdakul ve kaleci Samet Karabatak da gözaltına alınan futbolcular arasında yerini aldı. Daha önce PFDK'ya sevk edilmeyen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş da başkası üzerinden bahis oynadığı gerekçesiyle göz altına alındı. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulübü Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu gibi yöneticiler de soruşturmadan nasibini aldı. Ayrıca daha önce PFDK'ya sevk edilen ancak hakkındaki tedbir kaldırılan FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük hakkında banka hesaplarındaki şüpheli finansal işlemler nedeniyle gözaltı kararı çıktı.
TAM 16 İLDE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı yazılı açıklama ile göz altı kararlarını ve gerekçelerini açıkladı. Acıklamada,"İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 şüpheli hakkında bugün (dün) saat 07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.
BAKAN YILMAZ TUNÇ: 'SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ'
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar" dedi. Bakan Tunç ayrıca "Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" ifadelerini kullandı.
ZORBAY KÜÇÜK SUÇ DUYURUSU YAPMIŞTI
Daha önce bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük, İstanbul'da adliyeye giderek kendi adına açılan bahis hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Daha sonra yapılan inceleme sonrası ise Küçük ile ilgili tedbir kaldırılmıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada banka hesaplarında şüpheli finansal işlem tespit edilen Zorbay Küçük hakkında bu kez gözaltı kararı alındı.
ANKARA-NAZİLLİ MAÇI SORUŞTURMAYI BAŞLATTI
ANKARASPOR ile Nazilli Belediyespor arasında 2023- 2024 sezonunda oynanan ve 0-0 sonuçlanan TFF İkinci Lig Beyaz Grup 37. hafta karşılaşmasına ilişkin olarak ortaya atılan iddialar, bugünkü operasyonun başlangıç noktası olarak kabul ediliyor. Soruşturma kapsamındaki Ankaraspor- Nazilli Belediyespor mücadelesi, "şut çekilmeden tamamlanan karşılaşma" olarak kamuoyunda gündeme gelmişti. Başkent Ankara'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ermiş ve Nazilli Belediyespor kümede kalmıştı. Ev sahibi Ankaraspor ise aldığı bir puanla Play-Off'lara gitmeyi garantilemişti. Soruşturma sürecinde, yasal bahis sitesi üzerinden tek seferde 50 bin avroluk bahis oynandığı ve "ilk yarı atak olmaz" koşullu bahislerin açıldığı tespit edildi.
GEREKÇE: MAÇ SONUCUNU ETKİLEME
Söz konusu maçla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Nazilli Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Gürhan Sönmez, Ankaraspor Sahibi Ahmet Okatan, Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve teknik sorumlusu Volkan Erten, Ankaraspor-Nazilli maçında "Maç sonucunu etkileme" şüphesiyle yapılan operasyonda gözaltına alındılar. Şahin Kaya, Nazilli'nin Zafer Mahallesi'ndeki evine Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki prosedürlerin tamamlanması sonrası Şahin Kaya'nın Aydın'a, ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
PFDK'DAN DA CEZA ALDILAR
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), söz konusu karşılaşmayla ilgili yürüttüğü inceleme sonucunda çok sayıda futbolcu ve kulüp görevlisine hak mahrumiyeti cezaları vermişti. Bahis eylemi nedeniyle Abdullah Beytaş, Ekin Karakuyu, Ömer Faruk Sezgin, Recep Taşbakır, Umutcan Keleşcan, Ahmet Gökbayrak, Berat Arda Kara, Ekrem Çalışanlar, Fatih Kızılkaya, Muhammet Emre Erkan, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş, Yunus Emre Metin ve masör Emin Kars'a 8 ay; futbolcular Savaş Yorulmaz ve Serhat Aslan'a ise 10 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Kurul ayrıca, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten, masör Erdem Özyeşil ile futbolcular Canberk Aydemir, Cenk Doğan, Batuhan Kırdaroğlu, Furkan Eliaçık, Kutsal Manici, Özkan Taştemur ve Tibet Öniz'i 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı. Muhammet Raşit Yöndem ve Yunus Emre Karakaya hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına hükmetmişti.