Bahis soruşturması Nazilli'den patladı: 46 kişi gözaltına alındı

İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında dün sabah çarpıcı gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında ikinci operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 46 şüpheli hakkında dün sabah gözaltı kararı alınırken, kulüp yöneticileri, futbolcular ve hakemleri de kapsayan soruşturma futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Daha önce PFDK'dan 9 ay men cezası alan Galatasaray 'dan Metehan Baltacı 'nın da arasında bulunduğu 27 futbolcu kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Bu oyuncular arasında Ege ekiplerinden de isimlerin olması dikkatleri çekti.

ÜNLÜ İSİMLERE ŞOK

Daha önce Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan men cezası alan Göztepeli futbolcular Uğur Kaan Yıldız ile İzzet Furkan Malak, Manisa FK'dan da Kadir Kaan Yurdakul ve kaleci Samet Karabatak da gözaltına alınan futbolcular arasında yerini aldı. Daha önce PFDK'ya sevk edilmeyen Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş da başkası üzerinden bahis oynadığı gerekçesiyle göz altına alındı. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulübü Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu gibi yöneticiler de soruşturmadan nasibini aldı. Ayrıca daha önce PFDK'ya sevk edilen ancak hakkındaki tedbir kaldırılan FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük hakkında banka hesaplarındaki şüpheli finansal işlemler nedeniyle gözaltı kararı çıktı.

TAM 16 İLDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaptığı yazılı açıklama ile göz altı kararlarını ve gerekçelerini açıkladı. Acıklamada,"İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 şüpheli hakkında bugün (dün) saat 07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.