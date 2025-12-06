Başkan dayanmıyor

TFF 3'üncü Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da Başkan Sinan Kanlı'nın istifa kararı almasıyla, siyah-beyazlı kulüpte yönetim sıkıntısı yeniden ayyuka çıktı. İzmir temsilcisinde 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alınırken, seçilecek yeni yönetim kurulu, son 7 ayda kulübün başına geçecek 3'üncü yönetim olacak. Siyah-beyazlılarda 28 Mayıs'ta başkanlık koltuğuna oturan Yüksel Gürüz; Sinan Kanlı'nın başlattığı imza kampanyası sonrası kongre kararı almak zorunda kalarak 3 ay dolmadan görevi teslim etti.

"BİR KURUŞ ALACAĞIM YOK"

Altay'da 23 Ağustos'ta yapılan seçimde koltuğa oturan Sinan Kanlı'nın da dönemi kısa sürdü. Üst üste gelen FIFA dosyalarıyla köşeye sıkışan, bahis soruşturmasında 8 futbolcusunun ceza almasıya gardı iyice düşen Altay yönetimi istifa yolunu seçti. "Altay'dan bir kuruş alacağım yoktur. Harcadığım her kuruşu örnek olması adına bağışlıyorum" diyen Sinan Kanlı; yatırımcı görüşmelerinin devam ettiğini, kulübü doğru bir başkana devredene kadar çalışacaklarını dile getirdi. Kanlı, Altay'a dışarıdan destek olmaya devam edeceklerini aktardı. Sinan Kanlı yasal olarak başkan olamadığı için kağıt üzerinde ağabeyi Hüseyin Kanlı başkan olarak yazılmıştı.

RAKİP ESKİŞEHİR ANADOLU

Öte yandan Altay bugün evinde Eskişehir Anadoluspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 12'nci hafta maçını Asen Albayrak yönetecek. Ligde 6 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 12 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Eskişehir takımını yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altay kazanarak ligde 2'nci kendi sahasındaki ilk galibiyetini almayı istiyor. 4 yıldır transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen Altay 2022'de Süper Lig'den düştükten sonra 2024'te 1'inci Lig'e, 2025'te 2'nci Lig'e veda edip amatörün kıyısına gelmişti.