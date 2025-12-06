Boscaglı iddiası

ARA transfer döneminde savunmaya takviye düşünen Fenerbahçe yönetimi, rotasını yine İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, geçen sezon da ilgilendiği Brighton forması giyen Olivier Boscagli'yi tekrar gündemine aldığı öne sürüldü. Jayden Oosterwolde'ye hem Premier Lig hem de Serie A ekiplerinden ciddi talipler bulunması nedeniyle yönetimin, 28 yaşındaki Fransız oyuncu için girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Devin Özek oyuncuyu yakından takip ederken, Brighton cephesinin de futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

ADA'DA FORMAYI ALAMADI

Fenerbahçe, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile geçen sezon da ilgilenmiş ancak Boscagli, PSV Eindhoven ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Brighton'ın yolunu tutmuştu. İngiltere'de aradığını bulamayan Boscagli, Brighton forması altında bu sezon sadece 4 maçta süre bulurken, 315 dakika sahada kalabildi. Sarı-lacivertlilerin, menajerlerden gelen Boscagli önerisini teknik direktör Domenico Tedesco'ya sunacağı ve verilecek kararla birlikte transfer için yol haritasını belirleyeceği belirtildi. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Boscagli'nin, Brighton ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.

DEPLASMANDA RAKİP BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan Fener, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor. Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Mert Hakan cezaları, Çağlar ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Szymanski'nin durumu ise belirsiz.