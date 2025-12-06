Dünya Kupası grupları belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un da katıldığı ve İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin performansı ile başlayan törende, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile TFF heyeti de yer aldı.

TAM DİŞİMİZE GÖRE

MİLLİLER, turnuvaya katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek. Play-off'ta mücadele edecek Türkiye, yarı finalde Romanya ile oynayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım evinde Romanya'yı geçmesi halinde finalde Slovakya-Kosova galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Play-Off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.