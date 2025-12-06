Fethiyespor kupada farklı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise en baştan başlayarak 4 tur birden geçip adını grup aşamasına yazdırmayı başardı. Ligde bu sezon 5 maçtır galip gelemeyip 14'üncü sıraya gerileyerek küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Fethiye, kupada rakiplerini bir bir eledi. Muğla temsilcisi önceki turlarda Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor ve Dersimspor'u saf dışı bıraktıktan sonra dün evinde 1'inci Lig'de yer alan rakibi Bandırmaspor'u da 4-1 yenerek tur atladı. Eleme turlarını geçen Fethiyespor ismini gruplara yazdırdı.