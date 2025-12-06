İzmir’in gururu Aliağa FK oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda İzmir'i temsil eden Bornova 1877 SK, Karşıyaka, Menemen FK, Göztepe, Bucaspor 1928, İzmir Çoruhlu FK, Tire 2021 FK ve Altınordu'nun elenmesinin ardından yoluna devam eden tek takım Aliağa FK oldu. 2014 yılında kurulan sarı-siyahlılar, Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele edecek. Aliağa FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon gösterdiği performansla da dikkat çekiyor.

KUPADA DÖRT TUR GEÇTİ

Sarı-siyahlılar, ligde çıktığı 13 maçta topladığı 26 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürüyor. Kupadaki çıkış ise takımın performansını ulusal arenaya taşımış durumda. Aliağa FK, kupada İnegöl Kafkas Spor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Serikspor ve son olarak Sivasspor'u eleyerek grup aşamasına yükseldi. Bu başarıyla birlikte kulüp hem tarihinde bir ilki gerçekleştirdi hem de İzmir'e tek başına temsil etme sorumluluğunu üstlendi.