Manisa Basket’in rakibi Bahçeşehir Koleji

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket, sezona 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen ara sonrası bugün parkeye çıkıyor. Manisa temsilcisi, evinde güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden Manisa ekibi, geride kalan ilk 9 haftayı toplam 3 galibiyetle geçti. Bu sezon taraftarı önünde istediği performansı sergileyemeyen ve 4 maçta 1 galibiyet, 3 de yenilgi alan Manisa ekibi, evindeki kötü grafiğini de düzeltmek istiyor. Zirve yarışı veren Bahçeşehir Koleji'nin ise 9 maçta 8 galibiyeti bulunuyor.