Atanla tutanın randevusu

Süper Lig'de bugün gözler Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'na İzmir'e çevrilecek, Göztepe ile Trabzonspor arasındaki dostluğun yıllardır süregelen sıcaklığı, sahada bambaşka bir rekabete dönüşecek. Bir yanda oyun disiplini, agresif presi ve iç saha dominasyonuyla öne çıkan Göztepe; diğer yanda sezona sürpriz bir şekilde şampiyonluk adayları arasına adını yazdıran Trabzonspor. Bu karşılaşmayı özel kılan birçok unsur var ancak belki de en büyüğü, iki takımın da ligde kendine özgü hedefleri doğrultusunda hata lüksünün artık neredeyse kalmamış olması. Göztepe Avrupa kupaları için iddialı bir rota çizerken, Trabzonspor zirve yarışının "sessiz ama tehlikeli" takipçisi.

ONUACHU VE LIS

Trabzonspor cephesinde Paul Onuachu 11 golle ligde gol krallığı yarışının zirvesinde oturuyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle rakip savunmaların kabusu. Karşısında ise 7 golle bu sezonun en az gol yiyen kalecisi Mateusz Lis olacak. Bu eşleşme bile maçın tansiyonunu artırmaya yetiyor. Lis'in refleksleri ve oyunu başlatma becerisi, Göztepe'nin pres temaslı oyununda kilit rol oynayacak. Dediğim gibi bu maçı önemli kılan birçok sebep var ve bu randevu da en çok merak edilen unsurların başında geliyor. Stoilov'un planı, önde baskı, agresif oyun ve Juan hamlesi. Göztepe teknik direktörü Stoilov'un oyun felsefesi artık ligde net bir imza niteliği taşıyor: Önde baskı, yüksek agresiflik ve geçiş anlarını cezalandırma... Bu maçta da bundan vazgeçmeyeceği aşikâr. Özellikle Trabzonspor'un geriden oyun kurarken zaman zaman yaşadığı pas hataları, Göztepe için altın fırsatlar sunabilir. Stoilov'un Beyoğlu Yeni Çarşı maçında bazı oyuncuları dinlendirmesi, özellikle Juan hamlesi dikkat çekiyor. Hem fiziksel hem mental olarak Trabzonspor'a bilenmesi için kenara alınan Juan'ın bu karşılaşmada önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Dinamik oyunu, çizgi koşuları ve üçüncü bölgedeki yaratıcılığı Göztepe'nin en büyük kozlarından biri olabilir.

BAGLANTIYI KESMELİ

Peki Göztepe Trabzon'u yenmek için ne yapmalı? Orta saha baskısını sürekli kılmak: Trabzonspor'un oyun aklı genellikle merkezden şekilleniyor. Göztepe'nin orta alanda temaslı oyunu artırması ve rakibi hataya zorlaması kritik. Kanat varyasyonlarını hızlandırmak: Trabzon savunması özellikle geniş alanlara yayıldığında zaman zaman pozisyon kayıpları yaşıyor. Göztepe hızlı kanat geçişlerini doğru kullanırsa gol fırsatları doğabilir. Stoilov'un stoper tercihleri ve ön libero pozisyonunun sertliği belirleyici olacak. Onuachu'ya servis yapacak oyuncuların baskı altında tutulması, işin omurgasını oluşturur. Duran topları da avantaja çevirmek gerekiyor. Göztepe'nin agresif oyununa en çok katkı sağlayan unsurlardan biri de duran toplar. Bu maçta da değerli bir silah olabilir.

KULÜBEYE DİKKAT

Trabzonspor cephesinde Fatih Tekke, genelde maçı tartarak başlayan bir teknik adam profili çiziyor. Yüksek risk almadan, rakibin zayıf anlarını kollayarak vuruş yapmayı tercih ediyor. Bu maç özelinde, ilk bölümde Göztepe presini kırmak için kontrollü çıkışlara odaklanacaktır. Trabzonspor bu sezon birçok maçta ikinci devrede oyunu çözmeyi başardı. Tekke'nin kenardan gelecek oyuncu çeşitliliği bu maçta belirleyici olabilir. İzmir'de iç saha baskısının yaratacağı atmosfer, Göztepe'nin pres oyunu için ekstra enerji kaynağı. Taraftar her zamanki gibi oyunun temposunu yukarı çekecek. Her ne olursa olsun saha içinde mücadele, tribünde dostluk ve futbolun güzelliği kazansın.