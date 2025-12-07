Bizim Çocuklar’ın fikstürü açıklandı

2026 Dünya Kupası'nda grupların ardından maç takvimi de belli oldu. A Milli Takım'ın Play-Off'u geçip Dünya Kupası bileti alması halinde grupta oynayacağı maçların saatleri ve tarihleri de netleşti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için Play- Off oynayacak A Milli Takım, Play-Off'u geçmesi halinde D Grubu'nda ev sahibi ABD'ye ek olarak Avustralya ve Paraguay'la karşılaşacak. A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası bileti alması halinde fikstürü ve maçların başlama saati (TSİ) şöyle olacak: Avustralya- Türkiye (13 Haziran, 07:00), Türkiye-Paraguay (19 Haziran, 07:00) ve Türkiye-ABD (25 Haziran, 05:00).