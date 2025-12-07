Bucaspor evinde kayıp

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, taraftarı önünde konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Konuk ekipte 8. dakikada Arda Doğan direkt kırmızı kartla oyun dışı kalsa da, İzmir temsilcisi rakibine diş geçirmeyi başaramadı. Başkent ekibi 38. dakikada Enes Tepecik'in golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda sarılacivertliler yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Oynadığı son üç maçında çıkışa geçen ve sahadan 1 beraberlik, 2 de galibiyetle ayrılan Bucaspor 1928, yenilmezlik serisini de noktalamanın üzüntüsünü yaşadı. İzmir temsilcisi 9 puanla ateş hattında kalırken, gelecek hafta ise deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek.