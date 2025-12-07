Fenerbahçe yine takıldı

TRENDYOL Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. 5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı. 7. dakikada Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti. 26. dakikada Shomurodov'un pasında sağdan ceza sahasına giren Fayzullayev, direkt kaleyi düşündü ancak Ederson, pozisyonda iyi yer tutarak gole izin vermedi. 39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

SKORU KORUYAMADI

48. dakikada Harit'in sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 63. dakikada Asensio'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara buluştu: 0-1. 76. dakikada Asensio'nun ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi. 81. dakikada Kemen'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Bertuğ Yıldırım, kaleci Ederson'u aşan meşin yuvarlağı arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 1-1.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 6 değişikliğe gitti. Savunmada kart cezalısı Jayden Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe Demir şans bulurken, sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Hücumda ise Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı.

SEMEDO SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Semedo, Başakşehirli Harit'in 18. dakikada kendisine yaptığı faul sonrasında yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen deneyimli futbolcu 19. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.