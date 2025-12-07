Göz-Göz’ün konuğu Kartal

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak düşme hattında yer alan Göztepe, bugün evinde Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 9'uncu hafta mücadelesini Akif Kabak, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 250, 300 ve 400, misafir seyirci için 750 TL'den satışa sunuldu. 4 puanı bulunan İzmir temsilcisi, 8 karşılaşmada 3 galibiyet alarak 9'uncu sırada yer alan Beşiktaş'ı yenerek moral bulmayı hedefliyor. Mağlubiyet serisine evinde son vermeyi hedefleyen sarıkırmızılılar, bu maçın ardından ligin son sırasındaki Bahçelievler'e konuk olacak.