Manisa FK’nın rakibi Vanspor

1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Pendikspor'a 2-0 yenilip 13 puanda kalan ve düşme potasından kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü bugün evinde orta sıralarda yer alan İmaj Altyapı Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Manisa FK teknik direktörü Mustafa Balcı sahadan galibiyetle ayrılarak ateş hattından çıkacaklarına inandığını dile getirdi. Manisa FK, bu sezon toplamda 3 galibiyet elde ederken bu galibiyetlerin 2'sini evinde aldı. Hatay ve Adana Demir engellerini geçen siyah-beyazlılar, diğer 5 iç saha mücadelesinden 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Konuk Van ise son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi.