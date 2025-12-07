Menemen FK’nın kötü serisi Soma’da bitti

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı yenilgilerle Play- Off hattının uzağında kalan Menemen FK, galibiyet hasretini Somaspor deplasmanında sona erdirdi: 1-4. Ege derbisinde sarı-lacivertli İzmir temsilcisi, Seçim Can Koç'un 28'de kaydettiği golle devreye önde girdi. Manisa temsilcisi ikinci yarının başında 47'de Erdem Özcan'ın golüyle skorda eşitliği sağladı: 1-1. Menemen bu golden 4 dakika sonra Alican Özfesli'nin pasında Seçim Can'ın attığı golle tekrar öne geçti. Günün yıldızı Seçim Can 87'de Baran Demiroğlu'nun asistinde bir kez daha sahneye çıktı: 1-3. Son sözü 90'da Emre Keskin söyledi ve Menemen bu galibiyetle puanını 22'ye yükselterek Play-Off hattıyla aradaki farkı 4'e indirdi. 6 puanda kalan Somaspor ise düşme hattından kurtulamadı.