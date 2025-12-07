Tartışmalı pozisyonda eski hakemler ikiye bölündü!

G.SARAY'IN Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmadaki tartışmalı penaltı pozisyonu eski hakemleri ikiye böldü, yaşanan görüş ayrılıkları dikkati çekti. Mustafa Çulcu ve Erman Toroğlu gibi isimler penaltı kararında birleşirken, Deniz Çoban ve Bahattin Duran ise pozisyonun penaltı olmadığını ve devam kararının doğru olduğunu savundu. Erman Toroğlu, pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu savunarak VAR'ın çağırmamasını "futbol ahlakıyla bağdaşmayan bir durum" olarak değerlendirdi. Mustafa Çulcu ise pozisyonun her açıdan penaltı olduğunu, vücuda temas olmadığını ve hakemin hatalı karar verdiğini ifade etti. Deniz Çoban, pozisyonun yakın mesafe olduğunu ve Kazımcan'ın kolunun doğal konumda bulunduğunu belirterek hakemin devam kararını doğru buldu. VAR'ın müdahale etmemesinin de yerinde olduğunu söyledi. Bahattin Duran, da topun ele çarptığını ancak Kazımcan'ın kolunun doğal konumda olduğunu belirterek devam kararını doğru buldu.