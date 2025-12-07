Yeni Soma Stadı açıldı

SOMASPOR'UN stat hasreti dün sona erdi ve Yeni Soma Stadyumu taraftarlara açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve 66. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Soma'da yapımı tamamlanan Yeni Soma Stadyumu'nun açılışını gerçekleştirdi. Modern altyapı ve donanımıyla ilçeye kazandırılan yeni stadyumun, Soma'nın sportif kapasitesini artıracağı, gençlerin spora erişimine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.