Altay krizden 3 puan çıkardı

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, hafta içinde yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından çıktığı ilk maçta evinde Eskişehir Anadoluspor'u 2-0 yenerek moral buldu. Puan silme ve küme düşürülme yaptırımları olan FIFA dosyalarıyla boğuşurken, bahis soruşturmasında 8 futbolcunun ceza almasıyla masa başında ağır darbeler alan siyah-beyazlı yönetim havlu atarken, yaşanan krizlere rağmen teknik ekip ve futbolcular aldıkları 3 puanla, "Biz daha pes etmedik" mesajı verdi. Altay, bu sezon İzmir'deki ilk zaferini elde etti. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından galibiyeti hatırlayan İzmir temsilcisi, 12 hafta sonunda 9 puana ulaşıp averajla düşme hattından kurtuldu.