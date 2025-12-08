Bodrum FK seri peşinde

Trendyol 1'inci Lig'de son olarak geçen hafta evinde Çorum FK'yı 4-0 yenerek Süper Lig potasına adını yazdıran Bodrum FK bugün deplasmanda Bandırmaspor'un rakibi olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Bodrum FK'da Celal ve Murat sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, tedavileri süren Okita ve Musah Mohammed'in ise durumları maç saati netlik kazanacak. Bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Ali Aytemur ve Berşan da Bandırma deplasmanında olmayacak.