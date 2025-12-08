Denizli İ.Y. lidere teslim

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Nesine 3. Lig 4. Grup 12. hafta karşılaşmasında Denizli İdmanyurdu sahasında lider Kütahyaspor'a 2-0 yenildi. Denizli temsilcisi, puan hasretini 3 maça çıkarırken, evinde üst üste 2. yenilgisini alıp, taraftarlarını üzdü. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz sona erdi. Kütahyaspor 47'de Ahmet'in pası ile penaltı noktasında topla buluşan Engin Alp'in plase vuruşuyla öne geçti: 0-1. 90'da Emirhan sağdan ceza alanına giren Berkan'ı düşürünce, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aykut yerden vurdu ve kaleci Kemal Mert'in sağıdan topu ağlara gönderdi. 0-2. Denizli İdmanyurdu sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

