F.Bahçe’nin tadı kaçtı

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı veren ve deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin canı sıkıldı. Sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybederek zirvenin 3 puan gerisine düşerek taraftarlarını üzdü. Geçen hafta derbide evinde G.Saray'la berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Kanarya, iki haftada kaybettiği 4 puan nedeniyle bir anda zirvenin 3 puan gerisinde kaldı. Ligde art arda aldığı 5 galibiyetin ardından iki beraberlikle düşüşe geçen Fenerbahçe, 15 Aralık'ta Konyaspor'u konuk edeceği maçta yeniden çıkış arayacak.

SEMEDO'DAN KÖTÜ HABER VAR

Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan ve 20. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Portekizli sağ bekin arka adalesinde yırtık tespit edildi. Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.