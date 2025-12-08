Göztepe: 3 Beşiktaş: 2

Sultanlar Ligi'nde İzmir'de olayların gölgesinde oynanan maçta Göztepe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda tribünlerde yaşanan gerilim sebebiyle 4 saat 10 dakika süren mücadelenin ilk setini 25-20 kaybeden Göz-göz, ikinci seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. 3. seti de 25-23 kazanan İzmir temsilcisi 2-1 öne geçerken, 4. seti konuk takım 25-18 kazanınca kazanan tie-break setinde belirlendi. Bu seti de 15-10 kazanan Göz-Göz salondan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son 6 maçını kaybeden Göztepe böylelikle rahat bir nefes almış oldu. Sarı-kırmızılılar son olarak Aydın BŞB.'yi yenmiş bu karşılaşmanın ardından oynadığı Aras Spor, Kuzeyboru, THY, İlbank, Zeren Spor ve Vakıfbank mücadelelerini ise yenilgiyle kapatmıştı.