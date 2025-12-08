İzmir’de olaylı maç

Göztepe bilet kuyruğunda çocukların ve ailelerin bulunduğu bölgeye siyah-beyazlı taraftarların attığı ses bombası ve patlayıcı maddeler büyük panik yaratırken bu esnada çok sayıda taraftarın yaralandığı öğrenildi. Polis ve çevik kuvvet ekipleri olaylara hızla müdahale ederken müsabaka başladıktan sonra da tansiyon düşmedi. İlk setin 15. dakikasında Beşiktaş'ın 9-8 üstünlüğü sırasında olaylar yeniden alevlendi. Bunun üzerine çirkin tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle uyarılar yapıldı.

Durumun devam etmesi nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Her iki tribüne toplam dört kez anonsla uyarı yapılmasına rağmen gerginlik dinmeyince güvenlik güçleri iki tribünü de tamamen boşaltma kararı aldı. Çocukların ve ailelerin bulunduğu bölümlerde büyük korku ve kaos yaşanırken, Beşiktaş tribününden parkeye patlayıcı maddeler atılması müsabakayı daha da tehlikeli hale getirdi.