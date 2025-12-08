Kartal G.Antep önünde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti. Bu süreçte deplasmanlarda Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.