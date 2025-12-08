Manisa’dan müthiş dönüş

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmanın mücadelesini veren Manisa FK, evinde konuk ettiği Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti. 5. dakikada Adekanye'nin kullandığı serbest vuruşta Ayberk'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 7. dakikada Africo'nun içeri çevirdiği topu Muhammet ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 30. dakikada Emir'in pasında topla buluşan Regis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 38. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Cedric, Vedat'ı geçemedi. Karşılaşmada ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle bitti.

DIONY SAHNEYE ÇIKTI

59. dakikada Toure ile Africo arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası VAR devreye girdi ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada topun başına geçen Diony takımına eşitliği getirdi: 1-1. 62. dakikada Diony'nin şutunda kaleci Çağlar kalesinde geçit vermedi. 76. dakikada konuk ekipte Adekanye'ye müdahalesi sonrası Africo direkt kırmızı kart gördü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada topun başına geçen Diony bir kez daha ağları havalandırdı: 2-1. 80. dakikada Diony'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benrahou'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 86. dakikada Diony'nin sağdan pasında topla buluşan Ayberk'in şutu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Manisa FK sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.

FOTOĞRAF: CÜNEYT HASÇELİK